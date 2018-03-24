احتفالات في دمشق بعد استعادة الجيش السوري 90% من الغوطة الشرقية

شهدت العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة، احتفالات واسعة، بعد استعادة الجيش السوري لنحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، وانسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة باتجاه محافظة إدلب شمال سوريا.

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وأظهرت فيديوهات وصور تناقلتها وسائل إعلام سورية، مسيرات بواسطة سيارات جابت أحياء دمشق، رفع فيها العلم السوري وصدحت أغان احتفالا بالنصر الذي تحقق في الغوطة الشرقية، بعد نحو 7 سنوات من سيطرة مجموعات مسلحة معارضة على مدن وبلدات هذه المنطقة المتاخمة للعاصمة دمشق، وأطلق جنود سوريون طلقات ضوئية بكثافة، كما شوهدت الألعاب النارية في سماء العاصمة.

وجاءت هذه الاحتفالات بعد أن غادر مسلحون من المعارضة السورية برفقة عائلاتهم منطقة في الغوطة الشرقية يوم الجمعة، فيما وافق آخرون على تسليم جيب ثان بعد شهر من بدء عملية عسكرية، لتبقى مدينة دوما الجيب الوحيد الخاضع لسيطرة المجموعات المسلحة في تلك المنطقة.

المصدر: وكالات