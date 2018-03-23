بدء خروج مسلحي عين ترما وزملكا وجوبر وعربين إلى إدلب السبت

أفاد التلفزيون السوري بأن الفصائل المعارضة المسيطرة على حي جوبر وبلدات عين ترما وزملكا وعربين وافقوا على تسليم المنطقة إلى القوات الحكومية والخروج إلى محافظة إدلب.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون السوري تأكيده أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يقضي بتسليم المسلحين المنطقة وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش مقابل ضمان خروجهم الآمن إلى إدلب مع عوائلهم، وعددهم الإجمالي نحو سبعة آلاف شخص.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاتفاق سيتيح للجيش السوري استعادة السيطرة على جيب محاصر للمسلحين في غوطة دمشق الشرقية، لتبقى مدينة دوما بعد ذلك آخر معقل للمعارضة المسلحة في المنطقة.

وأوضحت مراسلة RT أن الاتفاق المبدئي تم التوصل إليه برعاية روسية، مضيفة أن خروج المسلحين سيبدأ صباح الغد.

هذا وأفادت مراسلتنا بأن الجانب الروسي توصل أيضا إلى اتفاق مع قادة الفصائل المعارضة على انسحاب مسلحي "فيلق الرحمن"، إحدى أكبر الجماعات المعارضة المسلحة في المنطقة، من كامل الغوطة الشرقية.

المصدر: رويترز + RT

نادر عبد الرؤوف