مسلحو المعارضة يسلمون إلى الجيش السوري بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية

أفادت مراسلة RT بأن مسلحي المعارضة المسلحة وافقوا على تسليم بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية إلى الجيش السوري دون قتال.

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وأكدت مراسلتنا أن المفاوضات بين الطرفين توجت بنجاح بعد دخول لجنة مصالحة للبلدة التي شهدت منذ أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحي "فيلق الرحمن" والقوات الحكومية.

وأضافت مراسلتنا أن حالة من الهدوء كانت تسود البلدة في الساعات الماضية، مع دخول نظام وقف إطلاق النار في المنطقة حيز التنفيذ.

وجاء هذا التطور بعد مواجهات عنيفة سجلت أمس في المنطقة، حيث تمكنت القوات الحكومية من إحكام السيطرة على كامل وادي عين ترما ودخلت البلدة وسيطرت على مجموعة من الأبنية فيها.

المصدر: RT

نادر عبد الرؤوف