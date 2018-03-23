"فيلق الرحمن" يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جيب خاضع له

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم جماعة "فيلق الرحمن" المسلحة، أنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على هدنة في جيب خاضع للجماعة في منطقة الغوطة الشرقية لوقف معاناة المدنيين.

وقال المتحدث باسم "فيلق الرحمن" وائل علوان في رسالة صوتية للوكالة من اسطنبول إن "فيلق الرحمن أعاد الاتصال عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة صفر بتوقيت دمشق من اليوم الجمعة 23 مارس، على أن تكون هناك جلسة مفاوضات نهائية... لمفاوضة الجانب الروسي على إيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين ويضمن عدم استمرار هذه المعاناة التي يعيشونها".

وأضاف المتحدث أن لجنة من الجيب تتألف من وفد من "فيلق الرحمن" ومؤسسات مدنية ستشارك في جلسة المفاوضات.

وكان فصيل "فيلق الرحمن" في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية، قد أعرب عن استعداده في وقت سابق، للتفاوض مع وفد الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

المصدر: رويترز

نادر همامي