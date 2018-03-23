إيران ترد على الجبير وتهاجم السعودية بشدة

شنت الحكومة الإيرانية هجوما حادا على السعودية، ردا على تصريحات وزير خارجيتها، عادل الجبير، وقالت إن المملكة أكبر مصدر للإرهاب والتطرف وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وشددت الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، على أن تصريحات الجبير، الذي اتهم إيران بلعب دور مدمر في اليمن عبر إرسال الصواريخ والتخريب في المنطقة، عارية عن الحقيقة وبعيدة عن الواقع.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "حكام السعودية تجاوزوا حدود الوقاحة، والجميع يعلم أي بلد يشكل المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف"، بحسب تعبيره.

وأضافت الوزارة: "إيران حضارة عريقة وحدودها الثقافية أبعد من حدودها الجغرافية، ونفوذها الذاتي في المنطقة تاريخي وسيبقى من اجل إحلال الأمن والسلام".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

رفعت سليمان