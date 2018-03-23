القبض على عصابة سطو في السعودية

ضبطت الشرطة السعودية عصابة سطو مكونة من 10 وافدين من جنسية آسيوية، يتمثل أسلوبها في اقتحام المراكز التجارية وتكسير الخزن الحديدية وسرقة ما بداخلها في العاصمة الرياض.

وكانت قد توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة بقيام أعضاء العصابة بسرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات .

alweeam.com.sa/515819

alweeam.com.sa/515819

وبعد وضع كمين محكم لهم، قامت الشرطة بالقبض عليهم جميعاً وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابقا لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة .

alweeam.com.sa/515819

alweeam.com.sa/515819

و أسفرت التحقيقات المبدئية عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة.

و أقرت العصابة باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم، التي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال سعودي.

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة

alweeam.com.sa/515819

المصدر:صحيفة الوئام

نادين بطحة