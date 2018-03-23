السيسي من سيناء: سنأتي هنا قريبا للإحتفال بالنصر على خوارج العصر

قام الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بزيارة إحدى القواعد الجوية بسيناء حيث التقى الجنود المصريين والشرطة المشاركين في العملية العسكرية الشاملة.

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وأكد الرئيس المصري قائلا: "سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وصرح، خلال الزيارة، أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

وأفاد السيسي بأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد، مبينا أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم.

وأشاد القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد تلك العناصر، مشددا على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية