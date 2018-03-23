التحالف الدولي يتربص بالبغدادي

أعلن الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اللواء رايان ديلون، أن التحالف يواصل البحث عن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بالرغم من الأنباء المتعددة حول مقتله.

وقال ديلون عبر الهاتف من بغداد: "نواصل ملاحقة الزعماء (زعماء التنظيم)، ونواصل البحث عن البغدادي. وحال توفر معلومات حول مكان تواجده سنرسل خبراءنا وسنضربه فورا".

وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من أحد مساجد الموصل التي استولى عليها "داعش" إنشاء "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا