بندر بن سلطان: ولي العهد السعودي قادر على التغيير!

قال السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، بندر بن سلطان، إن ولي العهد محمد بن سلمان يملك رؤية طموحة، وروحا قيادية شابة، وهو قادر على التغيير.

وشدد بندر بن سلطان، أمس الخميس، خلال كلمة له في حفل الشراكة السعودية الأمريكية في واشنطن، على أهمية أخذ العبرة من التاريخ والعمل على محو ما فيه من كره وعنصرية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على ما في التاريخ من سلام وإيجابية، قائلا: "مستعدون لمستقبل المملكة".

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يجري حاليا زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت يوم الثلاثاء 20 مارس، ومن المقرر أن تستمر عدة أيام.

المصدر: عكاظ