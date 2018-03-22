داعية سلفي يحذر محمد صلاح من "الإخوان المسلمين"

حذر حسين مطاوع الداعية السلفي، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، من "الإخوان المسلمين"، قائلا إنهم يحاولون التقرب منه وضمه لصفوفهم.

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وكتب حسين مطاوع تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهة إلى صلاح: "رسالة إلى لاعب مصر العالمي محمد صلاح انتبه: ما نعرفه عن جماعة الإخوان أنها ترمي بشباكها حول كل شخص من شأنه أن يضيف إليها لا سيما إن كان هذا الشخص يملك قاعدة جماهيرية بالملايين مثل حالك".

وأضاف: "سوف نجد في الفترة القادمة ثناءات بالجملة منهم عليك ودعوة منهم للالتفاف حولك، ومحاولات لترغيبك في الجماعة، وسيكون مفتاح ذلك استغلالهم لعاطفتك الدينية الفطرية".

وقال مطاوع إن السعودي عائض القرني قام بتصوير مقطع لصلاح يثني فيه عليه ويثمن سجوده بعد كل هدف يحرزه.

واختتم، مشيرا إلى أن هذه الجماعة لها مداخل كثيرة خبيثة.

المصدر: المصريون + "فيسبوك"