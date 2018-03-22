 
مباشر

داعية سلفي يحذر محمد صلاح من "الإخوان المسلمين"

أخبار العالم العربي

داعية سلفي يحذر محمد صلاح من
Reuters / Lee Smith
لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0ml

حذر حسين مطاوع الداعية السلفي، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، من "الإخوان المسلمين"، قائلا إنهم يحاولون التقرب منه وضمه لصفوفهم.

إقرأ المزيد
شاهد.. داعية سعودي يعلق على "سجود" المصري محمد صلاح في الملاعب الأجنبية

وكتب حسين مطاوع تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهة إلى صلاح: "رسالة إلى لاعب مصر العالمي محمد صلاح انتبه: ما نعرفه عن جماعة الإخوان أنها ترمي بشباكها حول كل شخص من شأنه أن يضيف إليها لا سيما إن كان هذا الشخص يملك قاعدة جماهيرية بالملايين مثل حالك".

وأضاف: "سوف نجد في الفترة القادمة ثناءات بالجملة منهم عليك ودعوة منهم للالتفاف حولك، ومحاولات لترغيبك في الجماعة، وسيكون مفتاح ذلك استغلالهم لعاطفتك الدينية الفطرية".

وقال مطاوع إن السعودي عائض القرني قام بتصوير مقطع لصلاح يثني فيه عليه ويثمن سجوده بعد كل هدف يحرزه.

واختتم، مشيرا إلى أن هذه الجماعة لها مداخل كثيرة خبيثة.

المصدر: المصريون + "فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة