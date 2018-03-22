14 قتيلا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في عاصمة الصومال 

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى ما يقل عن 14 قتيلا و10 جرحى، حسبما نقلته "أسوشيتد برس" عن مسؤولين محليين.

وأشار محمد حسين، الضابط في الشرطة، إلى أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من فندق "وهلية" الواقع على طريق "مكة المكرمة" المزدحم، الذي سبق أن تعرض لهجمات منفذة من قبل حركة "الشباب" الصومالية المتشددة. وأضاف أن غالبية الضحايا هم من المارة والتجار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق "وهلية".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محمد حسين، النقيب في الشرطة، أن الانفجار، الذي ترك أيضا عددا من الجرحى، وقع قرب فندق "وهلية" على طريق المسمى "مكة المكرمة"، الذي شهد في السابق سلسلة من الهجمات الدامية المنفذة من قبل حركة "الشباب" المتطرفة.

فيما أفادت الشرطة ومصادر في أجهزة الإسعاف بأن تبادلا لإطلاق النار تلا وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكثيرا ما يختار مسلحو "الشباب" مواقع حيوية من بينها فنادق وحواجز أمنية كأهداف لهجماتهم. وحملت السلطات حركة "الشباب" المسؤولية عن تفجير شاحنة مفخخة في مقديشو، ما أسفر عن سقوط 512 قتيلا في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات

قدري يوسف