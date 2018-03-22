مرشح رئاسي مصري: "سأغلق جامعة الأزهر"

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعمل على غلق جامعة الأزهر.

وأشار موسى أنه سيعمل على توزيع طلاب الجامعة على باقي الجامعات المصرية، للقضاء على الفكر المتطرف في العملية التعليمية بمصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيعمل على إلغاء جميع الكليات العملية والمتخصصة من الأزهر كونها تبث روح مخالفة للروح التي يحتاجها الوطن في هذه الفترة، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر يتحكم فيها شيخ الأزهر، وهو ما لا يليق بالعملية التعليمية في مصر.

وتابع: "كليات الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والإعلام بالأزهر مالهاش، ليس لها أهمية ويجب إلغاؤها".

المصدر: "صحف مصرية"