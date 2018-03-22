الجيش السوري يستعيد بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية

أفادت مراسلة RT بأن الجيش السوري استعاد اليوم السيطرة الكاملة على بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على وادي عين ترما بعد "دحر التنظيمات الإرهابية فيها".

وذكر نشطاء موالون للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش المتقدمة على محور وادي عين ترما التقت بوحدات الجيش المرابطة في محيط شركة اللحمة على محور أسواق الخير.

وأوضح النشطاء أن هذا النجاح الميداني أحرز في إطار هجوم واسع شنته القوات الحكومية على مواقع للمسلحين في عين ترما وحزة.

وأضاف النشطاء أن الجيش السوري نفذ "عملية خاطفة" في عمق بساتين كفربطنا وصولا إلى وادي عين ترما، حيث نجح في تأمين خروج أعداد كبيرة من المدنيين "تحت وابل من رصاص الإرهابيين".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف