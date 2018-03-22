السيسي يوافق على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا هاما يخص قطاع التعليم.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار السيسي رقم 597 لسنة 2017، بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة "إسلسكا مصر"، بين وزارة التعليم العالي في مصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "إسلسكا فرنسا"، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال، ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي، ومركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي، ومركز التميز العلمي في إدارة الأعمال، ومركز تأهيل وإعداد القيادات.

المصدر: وكالات

رُبى آغا