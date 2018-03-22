مناشدة بتدخل الرئيس المصري في بريطانيا

ناشدت نسرين أبوالعينين، والدة مريم مصطفى، ضحية الاعتداء الوحشي في بريطانيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في القضية.

وأوضحت "أبوالعينين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن بريطانيا ترفض إعطائها جثمان ابنتها، في محاولة لـ "لي ذراعها لإضاعة حق مريم وإغلاق القضية".

وأكدت أن الجانب البريطاني صرح لها أنها لن تستسلم جثمان مريم إلا بعد 12 يومًا أو أسبوع في حالة الاستمرار في موقفها، وإذا تنازلت ستستلم الجثمان بعد ساعة.

المصدر: "صحف مصرية"