ولي العهد السعودي يبحث مع صهر ترامب تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في واشنطن مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الجانبين ناقشا المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين.

اللافت أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية شهدت تراجعا ملموسا بعد إعلان الرئيس ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 وقراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وجرت هذه المباحثات في إطار زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة التي ستستمر أسبوعين.

المصدر: وكالات