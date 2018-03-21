بوتين والسيسي يؤكدان استئناف الرحلات الجوية قريبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في مكالمة هاتفية، السعي إلى مواصلة تطوير التعاون بين البلدين، وأكدا استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة قريبا.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، اليوم الأربعاء، أنه "جرت بمبادرة من الجانب المصري مكالمة هاتفية بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي".

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وأضاف البيان أن السيسي هنأ الرئيس الروسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، التي جرت مؤخرا.

وتابع: "جرى التأكيد على السعي المشترك إلى مواصلة تطوير التعاون الروسي المصري المتعدد الأوجه في شتى المجالات، وعلى وجه التحديد تم التأكيد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة قريبا".

وبحث الجانبان كذلك مسائل التسوية السياسية في سوريا، كما تمنى الرئيس الروسي لنظيره المصري إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في 26 – 28 مارس الجاري بنجاح.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف