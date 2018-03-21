روسيا تعرض على مجلس الأمن الدولي فيلما وثائقيا حول الغوطة الشرقية

عرضت روسيا على مجلس الأمن الدولي فيلما وثائقيا عن خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة المجلس إن الفيلم "يعطي صورة واقعية لما حدث في هذه المنطقة بضواحي دمشق. وآمل بأن يكون لدى أعضاء مجلس الأمن فرصة لمشاهدة هذا الفيلم".

وتم نشر الفيلم أيضا في الحساب الرسمي للبعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة على موقع "يوتيوب".

وجدير بالذكر، أنه بمبادرة روسيا أعلنت في الغوطة الشرقية هدنة إنسانية لعدة ساعات كل يوم اعتبارا من 27 فبراير الماضي. وأثناء الهدنة الإنسانية تمكنت المنظمات الدولية من إيصال 3 قوافل مساعدات، وتسنى الخروج من المنطقة لأكثر من 80 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية.

المصدر: تاس

أنطون زوييف