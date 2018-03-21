نقل نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد عوائلهم من حرستا إلى إدلب

أعلن الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله أنه من المقرر صباح الغد نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة إلى 6000 من أفراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من حرستا في ريف دمشق.

وأضاف الإعلام الحربي المركزي على حسابه في "تويتر" أنه سيتم نقل المسلحين وعوائلهم من حرستا إلى إدلب عبر دفعتين اثنتين برعاية من الهلال الأحمر السوري، حسب الاتفاق الذي توصلت عليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.

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من المقرر ان يتم صباح الغد نقل نحو 1500 مسلح بالاضافة الى 6000 شخص من افراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من #حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه ادلب عبر دفعتين اثنتين برعاية من الهلال الاحمر السوري حسب الاتفاق الذي توصلت عليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) March 21, 2018

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر في المعارضة السورية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين مسلحين من جماعة "أحرار الشام" التي تسيطر على بلدة حرستا مع القوات الحكومية بوساطة روسية، لخروج مجموعة من مسلحيها إلى إدلب وإلقاء أسلحتهم مقابل الحصول على ممر آمن إلى مناطق يسيطر عليها مسلحون، وقبلت عرضا بالعفو عن الذين يرغبون في البقاء.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام، إنه "تم الانتهاء من الاتفاق وقد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء"، حسب "رويترز".

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المصدر: وكالات