السيسي: أنا أمرت الجيش بهذه الإجراءات

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على سؤال أحد المواطنين المصريين، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس" يتعلق بتدخل الجيش المصري في الاقتصاد.

وانتقد المواطن تدخل الجيش في الاقتصاد، قائلا: "أشعر أن الجيش دولة لوحده، هو من البلد والشعب، ولكن لا أعتقد أنهم متخصصون في الاقتصاد".

بدوره قال السيسي، إن اقتصاد القوات المسلحة لا يمثل سوى 2 أو 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي، المقدر بـ4.3 تريليون، وأضاف: "لو اقتصاد القوات المسلحة 50% اتباهى بذلك، لكن هذا كلام غير مضبوط وبلاش حد ياخد المعلومة ويرددها دون تفكير، وأنا بتكلم في 2 أو 3%، وبندخل في القطاعات بنسبة بسيطة لضبط السوق، وهذه إجراءات أمرت الجيش بعملها".

المصدر: "صحف مصرية"