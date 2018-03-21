الشرطة البريطانية تقتحم طائرة بحرينية

اقتحمت السلطات البريطانية طائرة قادمة من البحرين فور وصولها إلى مطار هيثرو أمس الثلاثاء وألقت القبض على راكب مطلوب بجرم "الشروع في الخطف".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما اقتيد في الثالثة بعد ظهر ونقل إلى مركز للشرطة في غرب لندن لاستجوابه.

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ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد شاهد عيان قوله، إن "الرجل يبدو من الشرق الأوسط" وتم اعتقاله بعد دقائق من هبوط طائرة لشركة طيران الخليج قادمة من البحرين.

بينما أشارت سكوتلاند يارد (الشرطة البريطانية) إلى أن عمليه الاعتقال تتعلق "بمحاولة الموقوف خطف أحد الأشخاص في ديسمبر من العام الماضي، وأضافت أن الحادث "ليس مرتبطا بالإرهاب".

المصدر: Daily Mail Online

أحمد باديان