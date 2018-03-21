السيسي: كيف تنجب خمسة أولاد وأنت غير قادر على توفير احتياجاتهم؟

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رأيه في انتقادات بعض المواطنين عرضت عليه خلال حوار متلفز، مؤكدا إنه "لا يرى غضاضة في سماع الانتقادات".

وقال السيسي: "لا توجد لدي أي مشكلة في أن يعبر أي مواطن عن رأيه. لم ولن أصدر أي توجيهات للداخلية بالقبض على أحد. الجميع أحرار في تصرفاتهم وآرائهم".

وتابع: "في نقطة واحدة فقط هي اللي أنا واقف عندها هي دي اللي أنا عايز أؤكد عليها هاشتغل عليها.. اللي هي موضوع الأمن والأمان.. الأمان اللي هو أن المواطن متهيأ له أن هو في حد رقيب على كلامه".

وأضاف السيسي: "لم يقم أحد من المواطنين بلوم نفسه. أحدهم يشكو امتلاكه خمسة أطفال ولا يستطيع تأمين احتياجاتهم من الغذاء، والسؤال: كيف تنجب خمسة أولاد وأنت غير قادر على توفير احتياجاتهم؟".

وأوضح أن هناك أكثر من مليوني مواطن ضمن برنامج تكافل وكرامة، وتابع: "واهتم بزيادة المعاشات، ولكن كل ما نقوم به لا يتماشى مع حجم المطالب. نحاول بقدر الإمكان ألا تتسبب الإجراءات التي نتخذها في كسر ظهر المواطن".

وكما شملت التعليقات التي عرضت على السيسي المديح، تضمنت انتقادات للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي اتخذها ولغلاء الأسعار ودور الجيش المتنامي في الاقتصاد، فيما عبّر بعض المواطنين عن خوفهم من إبداء رأيهم في الرئيس خوفا من السجن.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله