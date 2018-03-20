أول لقاء بين هادي والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكد خلال اللقاء الذي يعد الأول على دعم جهوده وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه.

واستعرض الرئيس اليمني خلال اللقاء واقع الأوضاع في اليمن منذ اندلاع القتال وما خلفه من معاناة إنسانية وحصار للمدن والعبث بمقدرات اليمن في كافة المجالات وما أحدثه من كارثة إنسانية.

من جانبه عبر المبعوث الأممي عن تفاؤله الكبير في السير قدما لتحقيق تطلعات اليمنيين نحو الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه سيبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام.

كما أكد غريفيث على عزمه العمل مع حكومة هادي والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء للوصول إلى حل للأزمة اليمنية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة