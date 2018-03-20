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علم قطر على "درع الخليج" يثير التساؤلات!

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علم قطر على
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انطلقت اليوم في السعودية مناورات "درع الخليج 1" العسكرية، في المنطقة الشرقية، بمشاركة قوات عسكرية خليجية وعربية ودولية.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر وجود علم قطر على شعار "درع الخليج" رغم عدم الإعلان رسميا عن مشاركتها.

وتساءل نشطاء آخرون عن سر وجود العلم التركي على الشعار أيضا، وهو ما أوضحه نشطاء آخرون بأن هذا الشعار مصمم منذ سنوات، قبل الأزمة الخليجية الأخيرة.

المصدر: وكالات

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