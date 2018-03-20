علم قطر على "درع الخليج" يثير التساؤلات!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k07t
انطلقت اليوم في السعودية مناورات "درع الخليج 1" العسكرية، في المنطقة الشرقية، بمشاركة قوات عسكرية خليجية وعربية ودولية.
وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر وجود علم قطر على شعار "درع الخليج" رغم عدم الإعلان رسميا عن مشاركتها.
إنطلاق تمرين #درع_الخليج المشترك -1 https://t.co/Cd3y7g2ajN#خليجنا_درع_محصنpic.twitter.com/mCoAJjkzwo— درع الوطن (@diraalwatan) March 18, 2018
وتساءل نشطاء آخرون عن سر وجود العلم التركي على الشعار أيضا، وهو ما أوضحه نشطاء آخرون بأن هذا الشعار مصمم منذ سنوات، قبل الأزمة الخليجية الأخيرة.
علم قطر موجود في شعار تمرينات #درع_الخليج_المشترك1 ☺️— #مفكر 🤐 (@mofaker11) 20 марта 2018 г.
طيب ليش تزرعون الغل والحقد والبغضاء في نفوس الشعوب التي لا ناقة لها وجمل ؟؟ pic.twitter.com/1tLOLUH7eK
اشوف علم قطر ف شعار درع الخليج 🙄— فَخآمـ(ھ)* (@f5amh_i) 19 марта 2018 г.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)