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بغداد تنفي أنباء حول زيارة مرتقبه لولي العهد السعودي للعراق

أخبار العالم العربي

بغداد تنفي أنباء حول زيارة مرتقبه لولي العهد السعودي للعراق
AFP Alex Brandon
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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نفت الحكومة العراقية ما تداولته وسائل إعلام بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم زيارة العراق في وقت قريب.

وذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان الثلاثاء، أن "العراق منفتح على جميع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز علاقاته وفق المصالح المشتركة"، لافتا إلى أن "السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي أثبتت نجاحها في عودة العراق للمجتمع الدولي وجعله قوة فاعلة في المنطقة".

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وتابع الحديثي: "زيارة من قبل المسؤولين في هذه الدول إلى العراق ستعلن عنها الحكومة العراقية بصورة رسمية، ولا ينبغي الاهتمام بشائعات بهذا الصدد أو التعليق عليها".

وتداولت وسائل أعلام مؤخرا خبرا مفاده أن ابن سلمان يعتزم القيام بزيارة للعراق، تتضمن بغداد والنجف للمشاركه في افتتاح القنصلية السعودية ومنفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان

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