السعودية تخصص 1.5 مليار دولار لمساعدة العراق

أعلنت السعودية عن تخصص مليار دولار لمشروعات إعادة إعمار العراق ونصف المليار دولار لدعم الصادرات السعودية له.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، "بناء على تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نعلن تخصيص مليار دولار لإعادة إعمار العراق و500 مليون لدعم الصادرات السعودية للعراق".

إلى ذلك، أعلنت الكويت خلال المؤتمر عن منحها مليار دولار كقرض لإعادة إعمار العراق ومليار آخر لمشاريع استثمارية في العراق.

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وشهدت الكويت انطلاق فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي بدأ الاثنين واختتم اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله