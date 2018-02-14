الكويت تخصص مليار دولار قرضا للعراق ومليارا آخر للاستثمار هناك

أعلن أمير الكويت عن تخصيص ملياري دولار كقروض لإعادة إعمار العراق وكمشاريع استثمارية آملا بتعاون مشترك من الدول الصديقة في إعادة الإعمار مؤكدا أن أمن العراق هو من أمن المنطقة.

وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء في كلمته خلال اختتام مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إن "مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد حاليا في الكويت، سيخرج بدور فاعل ومستقبل آمن للمنطقة، مشيرا إلى وجود دعم من البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة".

وأضاف الصباح أن بلاده والمجتمع الدولي لن يتوانوا عن تقديم الدعم للعراق، "نحن والمجتمع الدولي لن نتوانى عن تقديم كامل الدعم للعراق.. مؤتمرنا سيخرج بدور فاعل لإعمار العراق ومستقبل آمن للمنطقة.. نلمس تعاونا من الأشقاء والمشاركين"، لافتا إلى أن "هناك دعما كبيرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق"، مؤكدا على أن استقرار العراق جزء من استقرار الكويت والمنطقة..

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال المؤتمر تطلع بلاده إلى مشاركة الدول الصديقة بما تسهم في إعادة إعمار العراق وإقامة مشاريع استثمارية بما يعود بالمنفعة على العراقيين، "نتطلع إلى شراكات استراتيجية وتفاهم لواقعنا والمعوقات المتمثلة في البيروقراطية المزمنة، وبدأنا بالعمل للتخلص من بعض القوانين القديمة"، وتابع "كما نتطلع إلى شراكة واسعة مع القطاع الخاص في العراق، ولن نتوقف عن محاربة الفساد الذي هو أحد أسباب وجود الإرهاب في العراق".

وأشار العبادي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لتأمين سلامة ومتطلبات النازحين في العراق جراء الإرهاب الذي مارسه "داعش" الإرهابي، "هناك أكثر من 5 ملايين نازح داخل العراق، وأيضا هناك نازحون من سوريا، تمكنت الحكومة من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر إلى استمرار تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن العراقيين يبنون "عراقا جديدا ويجب مساعدتهم وعلى الأسرة الدولية الوقوف مع العراق لتحقيق التعافي .. العراق مستعد للقيام بالإصلاح اللازم في القطاعين المالي والاقتصادي".

ولفت غوتيرش إلى أن "المصالحة في العراق يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ، وأن برامج التنمية في العراق يجب أن تكون لازمة لجهود محاربة الإرهاب".

وشهدت الكويت انطلاق فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي بدأ الاثنين واختتم اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك.

المصدر: وكلات

نتاليا عبدالله