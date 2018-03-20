تركيا ترد على وزير خارجية الإمارات

انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، اتهامات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد لبلاده بالتدخل في شؤون بعض الدول العربية.

وقال أقصوي في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء: "الجميع يعرف الأهمية التي توليها تركيا التي تربطها مع العالم العربي روابط تاريخية وإنسانية متميزة، لموضوع الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في الدول العربية الشقيقة، والدعم القوي الذي تقدمه للقضايا المشتركة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها قضية القدس".

رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أكصوي على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي بأن تركيا تشكل تهديداً على الدول العربيةhttps://t.co/FZroz1g6dc — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: "التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإماراتي بأن تركيا تتدخل في سوريا وتشكل تهديدا على العالم العربي، لا ينم على نوايا حسنة. ونعلم جيدا الأوساط التي يعمل المسؤولون الإماراتيون على خدمتها بلإدلاء بتصريحات مماثله من شأنها أن تشوه تاريخنا وعلاقاتنا مع العالم العربي".

ولفت أقصوي إلى أن ما يتوجب القيام به في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة هو "التضامن لمواجهة المشاكل الإقليمية، وليس زرع بذور النفاق بين الشعوب الصديقة والشقيقة التي تملك مصيرا مشتركا".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، قد تعهد الأحد الماضي خلال لقاء مع نظيره المصري سامح شكري، بمواجهة ما وصفه بالتحديات التركية.

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وقال آل نهيان: "ذكرنا التحديات التي تواجهنا ليس فقط في الدول العربية وإنما أيضا التحديات من غير العرب، في محيطنا العربي، إن كانت هذه التحديات أو حتى الاعتداءات من قبل إيران وإسرائيل وتركيا، كالاعتداء على الأراضي أو المصالح العربية أو التدخل في الشأن العربي".

وأضاف: "نعمل وسنستمر في العمل بقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات".

المصدر: وكالات

أحمد باديان