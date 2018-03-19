مراسلتنا: سيف الإسلام القذافي يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية الليبية

أفادت مراسلتنا في تونس بأن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، أعلن خلال مؤتمر صحفي، ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت المراسلة، إلى أن بوراس أكد على "أن سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدي بل إلى إنقاذ ليبيا".

وقال بوراس: "أيادي سيف الإسلام ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا وإقليميا ودوليا".

وأضاف أن "البرنامج الإصلاحي لنجل القذافي يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا".

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من جهته، أكد خالد الغويل محامي سيف الإسلام القذافي لمراسلتنا، أن موكله سيسجل ترشحه رسميا عند فتح قوائم التسجيل.

وقال الغويل: "للشعب الليبي حق الاختيار".

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو عام 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.

ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن مكان وجود سيف الإسلام، إلا أن أشخاصا قدموا أنفسهم على أنهم مقربون منه، تحدثوا باسمه في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام.

المصدر: RT + وكالات