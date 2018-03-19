الإعلان عن البرنامج الإصلاحي لسيف الإسلام القذافي من تونس!

فيما لا يزال مصير نجل القذافي سيف الإسلام مجهولا، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مساعدا له سيعقد اليوم في العاصمة التونسية مؤتمرا صحفيا يعرض من خلاله برنامجه الإصلاحي المستقبلي.

وأفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي الإصلاحي لسيف الإسلام القذافي سيعرض من تونس البرنامج الإصلاحي المستقبلي لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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وسيقدم بوراس خلال المؤتمر الصحفي المنتظر "رؤية سيف الإسلام القذافي لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة"، وفق مصادر حقوقية ستشارك في هذا النشاط.

وأشار المصدر كذلك إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر الصحفي مناقشة آخر مستجدات المشهد الليبي، بما في ذلك التطرق إلى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي من عدمه، إضافة إلى التركيز على ملف ملاحقة محكمة الجنايات الدولية لسيف الإسلام القذافي.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ عام 2011.

ولا توجد حتى الآن أية معلومات مؤكدة عن مكان وجوده، إلا أن أشخاصا قدموا أنفسهم على أنهم مقربين منه، تحدثوا باسمه في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر