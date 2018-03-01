سيف الإسلام معمر القذافي في امتحان بكلية الحقوق بمراكش

نشرت مجلة "مغرب القانون" صورة لورقة امتحان جامعي في كلية للحقوق بمراكش تضمن سؤالا عن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وذكرت المجلة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المهتمين بالعلوم القانونية تداولوا أسئلة امتحان جامعي وضعت أمام طلبة "ماستر العلوم الجنائية والأمنية" في كلية الحقوق بمراكش، بينها سؤال عن معوقات ملاحقة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية في عهد القذافي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

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ولفتت المجلة إلى أن الأستاذ الذي وضع الأسئلة حاول "امتحان مدى تمكن الطلبة من استيعاب مادة القانون الجنائي الدولي بربط سؤال الامتحان مع حدث سياسي لا زال يثير النقاشات بين المختصين وهو ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام القذافي وما تثيره المتابعة القضائية من إشكالات قانونية".

المصدر:maroclaw

محمد الطاهر