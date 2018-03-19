محمد بن سلمان يمضي ليله مع "مدمني العمل"

ذكر ولي العهد السعودي أنه يأتي إلى مكتبه في الرياض بعد الظهر ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن هذا المكتب هو المكان حيث يمضي معظم الوزراء "مدمني العمل" أوقاتهم حتى ساعات متأخرة.

وجاء تعليق بن سلمان هذا، في حديث عرضته شبكة "CBS" التلفزيونية الأمريكية، وأدلى به لفريق عمل برنامج "60 دقيقة".

#ولي_العهد_علي_قناه_CBS رجل المرحلة.. محمد بن سلمان مرعب كل خائن وفاسد ومتآمر

شخصية تعمل في صمت، حتى صار فخر كل سعودي، طموح للإنجاز.🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/kiFjKcrKkK — سالم ال سحمان 🇸🇦 (@SalemAlSehman) 19 марта 2018 г.

المصدر: CBS

نتاليا عبدالله