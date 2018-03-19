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محمد بن سلمان يمضي ليله مع "مدمني العمل"

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يمضي ليله مع
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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ذكر ولي العهد السعودي أنه يأتي إلى مكتبه في الرياض بعد الظهر ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن هذا المكتب هو المكان حيث يمضي معظم الوزراء "مدمني العمل" أوقاتهم حتى ساعات متأخرة.

وجاء تعليق بن سلمان هذا، في حديث عرضته شبكة "CBS" التلفزيونية الأمريكية، وأدلى به لفريق عمل برنامج "60 دقيقة". 

المصدر: CBS

نتاليا عبدالله 

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