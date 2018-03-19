بكت بشدة أمام الحريري .. فأجلسها إلى جانبه

تناقلت مواقع التواصل صورا مؤثرة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تعاطف خلالها مع طفلة لبنانبة خلال افتتاحه مهرجان "شمس الربيع" الذي نظمته جمعية تجار بربور في شارع بربور.

وكتب نبيل إسماعيل مصور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على صفحته في فيسبوك، "أنّ الفتاة انتظرت الحريري وأجهشت بالبكاء فور رؤيته، وركضت باتجاهه وعانقته بشدة، ليتعاطف معها ويجلسها إلى جانبه طيلة فترة المهرجان.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي