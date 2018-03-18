فيديو.. سقوط طائرة حربية سورية في جبال القلمون
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نشرت قناة "Directorate 4" في "تلغرام" المختصة بمتابعة الأوضاع الميدانية في سوريا مقطع فيديو يظهر سقوط طائرة حربية سورية قيل إنها أصيبت بصاروخ أطلقه مقاتلو "جيش تحرير الشام".
وذكرت القناة أن الطائرة التي أسقطت في شرق القلمون من طراز "سو – 24" وتابعة لسلاح الجو السوري، مشيرة إلى أن مصير طاقمها لا يزال مجهولا.
#Breaking || Rural #Damascus#FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syriapic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) 18 марта 2018 г.
المصدر: lenta.ru
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