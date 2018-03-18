بالصور.. القوات التركية تتوغل داخل أراضي العراق

توغلت القوات التركية داخل أراضي العراق لمسافة 15 كلم، عقب وقوع مواجهات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وقال مدير ناحية سيدكان في شمال العراق إحسان جلبي: إن "مواجهات قوية شهدها المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني منذ يومين، وأن القوات التركية استخدمت خلال المواجهات الأسلحة الثقيلة والطائرات".

وأضاف، أن "القوات التركية قامت بإنشاء نحو 12 ثكنة عسكرية في المنطقة التي توغلت فيها".

وبحسب مصادر مطلعة، فأن الجيش التركي يخطط لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة المثلث.

وأكد مسؤولون بحكومة إقليم كردستان في وقت سابق، توغل القوات التركية لمسافة 5 كلم إلى داخل الأراضي في منطقة ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل شمال العراق.

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المصدر: السومرية نيوز