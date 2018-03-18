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الصور الأولى من مركز عفرين بعد سيطرة قوات "غصن الزيتون" عليها

أخبار العالم العربي

الصور الأولى من مركز عفرين بعد سيطرة قوات
Reuters
مقاتل تابع لقوات "غصن الزيتون" -عفرين، سوريا
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تتناقل مواقع التواصل الصور الأولى لدخول قوات "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا إلى مركز مدينة عفرين ووصولها دوار كاوا، بعد إعلان السيطرة الكاملة على مركز المدينة اليوم الأحد.

وأظهرت الصور انتشار فصائل المعارضة السورية الممثلة هناك بما يسمى "الجيش السوري الحر"، والدبابات والمدرعات.

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ويبدو في الصور مسلحو المعارضة السورية وهم يزيلون الرموز الكردية من صور وأعلام وتماثيل.

المصدر: RT

نتاليا عبدالله 

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