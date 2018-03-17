محمد بن نايف يظهر مع الصقور!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، خلال رحلة قنص له بصحراء المملكة برفقة مجموعة من الصقور.

ولاقت الصور التي تم تداولها بكثرة على موقع "تويتر" لمحمد بن نايف وبجواره صقور في وضعيات مختلفة تفاعلا كبيرا بين المغردين السعوديين، وبادر بعضهم بالدعاء للأمير، في حين أثنى آخرون عليه.

الله يحفظك سيدي 💚

مقناص 2018 pic.twitter.com/ARPwaR1uBL — عويد العويد (@owyed) ٢ مارس، ٢٠١٨

الله يطول عمرك سيدي 💚



مقناص 2018 pic.twitter.com/Dct0a0lUY7 — عويد العويد (@owyed) ١٦ مارس، ٢٠١٨

المصدر: تويتر

أحمد باديان