محمد بن نايف يظهر مع الصقور!
AFP MOHAMMED AL-SHAIKH
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، خلال رحلة قنص له بصحراء المملكة برفقة مجموعة من الصقور.
ولاقت الصور التي تم تداولها بكثرة على موقع "تويتر" لمحمد بن نايف وبجواره صقور في وضعيات مختلفة تفاعلا كبيرا بين المغردين السعوديين، وبادر بعضهم بالدعاء للأمير، في حين أثنى آخرون عليه.
الله يحفظك سيدي 💚— عويد العويد (@owyed) ٢ مارس، ٢٠١٨
مقناص 2018 pic.twitter.com/ARPwaR1uBL
١٦ مارس، ٢٠١٨
الله يطول عمرك سيدي 💚— عويد العويد (@owyed) ١٦ مارس، ٢٠١٨
مقناص 2018 pic.twitter.com/Dct0a0lUY7
المصدر: تويتر
أحمد باديان
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