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محمد بن نايف يظهر مع الصقور!

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محمد بن نايف يظهر مع الصقور!
AFP MOHAMMED AL-SHAIKH
محمد بن نايف
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، خلال رحلة قنص له بصحراء المملكة برفقة مجموعة من الصقور.

ولاقت الصور التي تم تداولها بكثرة على موقع "تويتر" لمحمد بن نايف وبجواره صقور في وضعيات مختلفة تفاعلا كبيرا بين المغردين السعوديين، وبادر بعضهم بالدعاء للأمير، في حين أثنى آخرون عليه.

المصدر: تويتر

أحمد باديان

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