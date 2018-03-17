قوات تركية تتجه إلى جبل عندان بريف حلب

دخلت قوات تركية، صباح اليوم، الأراضي السورية من منطقة كفرلوسين في شمالي محافظة إدلب، قبل أن تتحرك باتجاه جبل عندان بريف حلب الشمالي.

ومن المقرر أن تؤسس القوات التركية المؤلفة من نحو 100 آلية، بينها دبابات وناقلات جنود، وعربات "بي أم بي" وعدد من السيارات العسكرية المخصصة لنقل المؤنة والوقود، نقطة لمراقبة اتفاق وقف التصعيد الذي تم توصل إليه في أستانا.

المصدر: وكالات