العثور على رفات جنود إيرانيين في ديالى العراقية

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، عن العثور على رفات جنود إيرانيين تعود لفترة الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

وقال حيدر المندلاوي: إن "فريق بحث إيراني عثر في محيط سدة مندلي الإروائية شرقي قضاء مندلي، على رفات 4 جنود قتلوا خلال حرب الثمانينات".

وأضاف: أن "الفريق مستمر في تتبع مواقع محددة، ولديه معلومات بأنها تضم رفات جنود قتلوا خلال الحرب، خاصة في محيط جبل كيسكة على الحدود العراقية – الإيرانية".

وبدء فريق البحث الإيراني في التفتيش والتنقيب عن رفات جنود إيرانيين بداية شباط الماضي بالتنسيق مع الحكومة العراقية المركزية.

المصدر: السومرية نيوز