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الرئيس اليمني يعين الأخ غير الشقيق لصالح قائدا لقوات الاحتياط

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الرئيس اليمني يعين الأخ غير الشقيق لصالح قائدا لقوات الاحتياط
Reuters Ali Owidha
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السبت اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قائدا عاما لقوات الاحتياط في الجيش اليمني.

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وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن "الرئيس هادي أصدر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (51) لعام 2018، والذي تقضي المادة الأولى منه بتعيين اللواء علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط".

بينما تنص المادة الثانية من القرار على "العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية".

المصدر: وكالة سبأ

أحمد باديان

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