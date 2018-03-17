حكومة هادي تعلّق على أنباء المحادثات السرية بين الرياض والحوثيين

نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما ذكرته وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين يمنيين حول مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

وكتب الوزير اليمني في حسابه على موقع "تويتر" مساء الجمعة: "ما نشرته وكالة رويترز نقلا عما أسمته مسؤولا حكوميا يمنيا من أخبار مضللة بشأن مفاوضات مع الحوثيين في الرياض، أمر مستنكر ومستهجن".

١-ما نشرته وكالة رويتر نقلاً عما أسمته مسئول حكومي يمني من اخبار مضللة بشأن مفاوضات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة السعودية الرياض امر مستنكر ومستهجن. — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: "من المؤسف أن تنحدر وكالة إعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الأكاذيب ونسبها إلى مصادر رسمية يمنية. وأدعو الوكالة إلى سرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات".

٢-من المؤسف ان تنحدر وكالة اعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الاكاذيب ونسبها إلى مصادر رسميه يمنيه.

واطلب من الوكالة سرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات. — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٦ مارس، ٢٠١٨

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وكانت "رويترز" قالت نقلا عن مصادر دبلوماسية يمنية إن "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين بدون ممثل الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن لدى الحوثيين والتحالف رغبة في المضي قدما نحو اتفاق شامل".

وأشارت الوكالة إلى أن الحوار بين الحوثيين والسعوديين مستمر منذ نحو شهرين، وتزامن مع تعيين الدبلوماسي البريطاني مارتين غريفثس مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن.

المصدر: تويتر + وكالات

أحمد باديان