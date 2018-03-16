بارزاني: الدولة العراقية مسؤولة عن فظائع "حلبجة" وعن التعويض عنها!

بمناسبة حلول الذكرى 30 لمأساة حلبجة، حمّل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني الدولة العراقية المسؤولية عن "المذبحة" وعن دفع تعويضات عنها.

وغرّد بالمناسبة بارزاني على حسابه في تيوتر باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن "تلك الفظائع تمت تحت رعاية الدولة العراقية ذات السيادة"، على الرغم من أن حزب البعث لم يعد في السلطة.

The Iraqi state is therefore responsible for the massacre in Halabja and the reparations thereof. (4 of 4) — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2018

وأعرب عن مواساته لعائلات ضحايا قصف حلبجة بالكيماوي، لافتا إلى أن ذكرى مذبحة حلبجة تمر "في وقت تتواصل فيه معاناة شعب كردستان".

While it is true that the Ba’ath Party is no longer in power, however, that atrocity was carried out under the auspices of the sovereign state of Iraq. (3 of 4) — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2018

وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول هذه الذكرى، وفيما كتب البعض تعليقات إحياء لهذه الذكرى، ربط البعض من رواد هذه المواقع من الأكراد بين حلبجة وما يحدث في عفرين اليوم.

and loved ones of those who were killed as a result of the chemical bombardment in Halabja. That memory of loss and grief shall remain in our minds and hearts. (2 of 4) — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2018

في مثل هذا اليوم ١٦ اذار

اقترف النظام الديكتاتوري السابق ابشع جريمة في التاريخ

بقصفه مدينة #حلبجة بالغاز الكيمياوي واوقع اكثر من ٥٠٠٠ ضحية pic.twitter.com/9856V00YrD — Vian Dakhil (@VianDakhil) March 16, 2018

مرت 30سنة على مجزرة .حلبجة الشهيدة pic.twitter.com/BuwaVa21Y6 — shaban zebari (@shaban_zebari) March 16, 2018

حلبجه

الجرح العميق في قلب كل كوردي وكوردستاني pic.twitter.com/DHt6Z7FlMb — 💚نوزاد💖احمد💛 (@newzadahmadresh) March 16, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر