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بارزاني: الدولة العراقية مسؤولة عن فظائع "حلبجة" وعن التعويض عنها!

أخبار العالم العربي

بارزاني: الدولة العراقية مسؤولة عن فظائع
RT
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بمناسبة حلول الذكرى 30 لمأساة حلبجة، حمّل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني الدولة العراقية المسؤولية عن "المذبحة" وعن دفع تعويضات عنها.

وغرّد بالمناسبة بارزاني على حسابه في تيوتر باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن "تلك الفظائع تمت تحت رعاية الدولة العراقية ذات السيادة"، على الرغم من أن حزب البعث لم يعد في السلطة.

وأعرب عن مواساته لعائلات ضحايا قصف حلبجة بالكيماوي، لافتا إلى أن ذكرى مذبحة حلبجة تمر "في وقت تتواصل فيه معاناة شعب كردستان".

وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول هذه الذكرى، وفيما كتب البعض تعليقات إحياء لهذه الذكرى، ربط البعض من رواد هذه المواقع من الأكراد بين حلبجة وما يحدث في عفرين اليوم.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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