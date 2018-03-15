ويتواصل مسلسل فبركة الأخبار باسم RT!

تناقلت وسائل إعلام يمنية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ادعت أن مصدره قناة RT بخصوص المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وجاء في الخبر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تحول إلى حزب سياسي وعين أحمد لملس أمينا عاما له ضمن صفقة سياسية مع الحكومة الشرعية برعاية الرياض.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي قام بفبركة الخبر استعمل شعار قناة RT مثل ما تبينه الصورة المرفقة مع الخبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستغل بعض ضعاف النفوس شهرة وشعار RT لنقل الأخبار وعزوها إلى القناة.

وقال مراسل RT في اليمن، إنه رصد للمرة الثانية خلال أقل من شهر تغريدة مزورة تنتحل صفة القناة ومراسلها في عدن.

وبغض النظر عن صحة الخبر من عده، فإن من يروج لهذه الأخبار يهدف إلى إقحام RT في مشاكل ومسائل وإشكاليات سياسية خدمة لطرف أو جهة ما.

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وتنشر RT هذا التنويه بعد شيوع العديد من الأخبار المفبركة، إما عن طريق إنشاء صفحات شبيهة لموقعنا يتم عبرها إدراج مقالات لا تمت للواقع ولقناة RT بصلة، أو عن طريق استعمال "الفوتوشوب" وإدخال تغييرات على المقالات المنشورة على موقعنا وتحميلها على المواقع المشبوهة أو على صفحات التواصل الاجتماعي على أساس أنها "لقطة للشاشة" "screenshot"، والغرض من ذلك غير نبيل وغير شريف ولا علاقة له بأخلاقيات الصحافة والإعلام والنشر.

وتحيط قناة RT متابعيها ووسائل الإعلام علما بأن يتوخوا الحذر في تناقل الأخبار من مصادر تفتقر للمصداقية، وأنْ يعتمدوا فقط على موقعنا arabic.rt.com، أو صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل علامة زرقاء، فيسبوك، وتويتر.

هذا وتحتفظ قناة RT بحقها في الملاحقة القانونية لأي جهة تثبت التحقيقات والبحث أنها وراء نشر أخبار مزيفة تحت شعار RT.

المصدر: RT