 
مباشر
عاجل
لافروف: موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن

وزير النقل السعودي في حافلة عامة!

أخبار العالم العربي

وزير النقل السعودي في حافلة عامة!
spa.gov.sa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzcy

استقل وزير النقل السعودي نبيل العامودي إحدى حافلات النقل العام في رحلة ربطت بين شمال الرياض ومركزها في البطحاء.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح رافق وزير النقل في هذه الجولة.

وأكد زير النقل السعودي نبيل العامودي خلال الرحلة أن "انطلاق الخدمة البديلة لحافلات ما يطلق عليها (خط البلدة) في كل من: الرياض وجدة يعد نواة لمشاريع جديدة قادمة".

ولفت العامودي في هذا الصدد إلى أن "هيئة النقل العام حريصة على نشر ثقافة (النقل العام) في جميع مدن المملكة".

المصدر: واس + تويتر

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة