وزير النقل السعودي في حافلة عامة!

استقل وزير النقل السعودي نبيل العامودي إحدى حافلات النقل العام في رحلة ربطت بين شمال الرياض ومركزها في البطحاء.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح رافق وزير النقل في هذه الجولة.

وأكد زير النقل السعودي نبيل العامودي خلال الرحلة أن "انطلاق الخدمة البديلة لحافلات ما يطلق عليها (خط البلدة) في كل من: الرياض وجدة يعد نواة لمشاريع جديدة قادمة".

معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة #هيئة_النقل_العام يستقل إحدى حافلات النقل الجماعي البديل لـ #خط_البلدة في #الرياض، عصر اليوم. pic.twitter.com/TEWRA5hDbN — هيئة النقل العام (@SaudiPTA) March 14, 2018

ولفت العامودي في هذا الصدد إلى أن "هيئة النقل العام حريصة على نشر ثقافة (النقل العام) في جميع مدن المملكة".

المصدر: واس + تويتر

محمد الطاهر