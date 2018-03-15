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قصف إسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

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قصف إسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة
pbc.ps/News
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قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عدة مواقع تابعة لحماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ردا على تفجير عبوات ناسفة قام بها فلسطينيون على الجدار الحدودي شمال القطاع.

وقالت مراسلتنا في القدس، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت أربع قذائف على الأقل صوب موقع للمقاومة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، فيما استهدفت موقعا آخر قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن طائرة استطلاع قصفت هدفا شرق جباليا 

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تفعيل وتفجير عبوات على الجدار الحدودي شمال قطاع غزة.

وتزامن القصف الإسرائيلي مع إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية الإسرائيلية صوب الموقع وصوب أراضي المواطنين الفلسطينيين، دون وقوع إصابات، وأدت كثافة إطلاق النيران إلى عدم قدرة سيارات الإسعاف الفلسطينية على الوصول للأماكن المستهدفة شرق مدينة غزة، بحسب وكالة "معا". 

المصدر: وكالات 

نتالياعبدالله 

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