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سبوتنيك: مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة حوثيين بقطاع جازان

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سبوتنيك: مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة حوثيين بقطاع جازان
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قُتل جنديان سعوديان، اليوم الأربعاء، قنصا برصاص جماعة أنصار الله "الحوثيين" في قطاع جازان جنوب غربي السعودية​​​.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في صنعاء بأن "وحدة القنص في جماعة أنصار الله قتلت اليوم، اثنين من جنود الجيش السعودي في تبة الخزان بقرية قوى في جازان".

وقال المصدر إن "ذلك يأتي عقب مقتل 14 جندياً من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعمليات قنص لمسلحي أنصار الله قبالة منفذ علب بقطاع عسير".

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي

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