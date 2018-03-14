قوات هادي تتقدم في نهم وتقترب من صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من السيطرة على سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبد الله الشندقي، قوله إن المعارك ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين أسفرت عن مقتل أكثر من 26 مسلحا وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، وصادرت أسلحة وذخيرة من المواقع، التي تمت السيطرة عليها.

وأفاد مراسل قناة "RT" بأن سماء صنعاء تشهد تحليقا متواصلا لمقاتلات التحالف العربي، الذي نفذ 10 غارات جوية على مطار صنعاء وغارتين على قاعدة الديلمي المجاورة للمطار.

إلى ذلك أكد محافظ صنعاء، عبد القوي شريف، أن جماعة "أنصار الله" باتت في تراجع مستمر أمام تقدم قوات الجيش المدعومة من التحالف العربي.

وأشار شريف إلى الأوضاع المأساوية، التي يعيشها المواطنون في صنعاء، مؤكدا أنهم يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة، ويعانون الحرمان من الخدمات والمرتبات بسبب تواصل الحرب.

المصدر: وكالات

نادر همامي