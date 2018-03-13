لبنان.. قاضي التحقيق العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق سوزان الحاج

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل في لبنان، رياض أبو غيدا، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج بعد انتهاء استجوابها الذي دام أكثر من 4 ساعات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مواجهة حصلت بينها وبين القرصان إيلي غبش.

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كما أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني بعد ثبوت براءته من تهمة العمالة مع إسرائيل.

وقال المحامي رشيد درباس وكيل المقدم سوزان الحاج إن موكلته كانت متماسكة خلال الاستجواب وأعادت تأكيد نفي التهم وقالت إن إيلي غبش يفتري عليها.

وأضاف "تقدمت بمذكرة تمهيدية تطلب تأخير الاستجواب إلى حين البتّ بقضية عيتاني وأيضا طلب الوكيل استجواب المحققين في جهاز أمن الدولة في قضية عيتاني.

وتمت إحالة المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج حبيش وشريكها إيلي غبش للتحقيق بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليهما بجرم التحريض وقرصنة مواقع وزارات لبنانية وسواها.

وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن أداور خطيرة، لعبتها الحاج بالاشتراك مع رفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زورا بتهمة "التعامل مع إسرائيل، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل عن وزراء لبنانيين"، إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ"قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة لإسرائيل". وهي أفعال تهدد بـ"كشف أمن البلد"، على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني.

وتصل العقوبات التي يمكن أن تحكم بها السيدة الحاج إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

ياسين بوتيتي