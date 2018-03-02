لبنان يوقف ضابطة لفقت تهمة للممثل زياد عيتاني

أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية ضابطة برتبة كبيرة للاشتباه بتورطها في تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، والذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة لللبنانيين.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "المقدم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، أوقفت على ذمة التحقيق، وبناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني"، والذي بدوره ما زال قيد التوقيف.

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وكتب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في تغريدة على "تويتر"، "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني.. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة"، واصفا عيتاني بأنه "البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته يوما واحدا".

كل اللبنانيين يعتذرون من #زياد_عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً. pic.twitter.com/WiC55LxkSn — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) ٢ مارس، ٢٠١٨

وأوقف جهاز أمن الدولة 23 من نوفمبر الماضي، الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفي منتصف شهر ديسمبر عام 2017، أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري.

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

المصدر: أ ف ب