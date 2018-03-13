شاهد ماذا ضبط الجيش السوري في الغوطة الشرقية بعد تحريرها (صور + فيديو)

عثر الجيش السوري خلال تمشيطه بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على معمل لتصنيع مواد كيميائية وسامة تشمل أحماضا متنوعة ومنها الكلور من مخلفات المسلحين قبل اندحارهم منها.

وقال قائد ميداني عسكري سوري إن المعمل عبارة عن مبنى يقع بين دوما والشيفونية ويتألف من طابقين وقبو وتوجد فيه مواد تستخدم في صناعة العبوات والمواد السامة (سوائل مع أوكسجين أو أحماض متنوعة أو سوائل توجد فيها مادة الكلور).

وأضاف القائد الميداني: "عثرنا في المخبر على حمض الآزوت والزئبق وزيت براغين مكلور" ولوائح لما يسمى "جيش الإسلام"، مشيرا إلى أن إحدى هذه اللوائح تتضمن تفصيلا لخلطة مواد كيماوية وفيها بودرة الأمونيوم وفالنين واثتير كلورات وسيلوز وكلها تستخدم في تركيب المتفجرات.



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كما ضبط الجيش السوري أيضا خلال تمشيطه بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية لدمشق، معملا يحتوي على مواد كيميائية ومعملا آخر لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي